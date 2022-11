Bundesarbeitsgericht Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundesarbeitsgericht Zeitarbeit: Bei Mehrarbeitszuschlägen Urlaub berücksichtigen Von dpa | 16.11.2022, 17:10 Uhr

Zeitarbeiter haben nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts einen Anspruch darauf, dass bei der Berechnung von Mehrarbeitszuschlägen auch Urlaubstage berücksichtigt werden. Die tarifliche Regelung für die Zeitarbeitsbranche sei so auszulegen, „dass bei der Berechnung von Mehrarbeitszuschlägen nicht nur tatsächlich geleistete Stunden, sondern auch Urlaubsstunden“ mitzählen sind, entschied das Bundesarbeitsgericht am Mittwoch in einem Fall aus Nordrhein-Westfalen (10 AZR 210/19).