Zehntausende freiwillige Müllsammler werden an diesem Samstag zum Aktionstag von der Initative „RhineCleanUp“ (RCU) an den Flussufern in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus erwartet. Zum insgesamt sechsten Mal findet die ganztägige Müllsammelaktion in diesem Jahr statt, wobei am Rhein und an 25 weiteren Flussufern Müll gesammelt werde, teilte Organisator Joachim Umbach mit. Unter anderem auch an der Ruhr, Lippe, Düssel und Mosel würden Freiwillige zum gemeinsamen Müllsammeln erwartet.