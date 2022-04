Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Euskirchen Zehnjähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt Von dpa | 07.04.2022, 21:50 Uhr | Update vor 54 Min.

Bei einem Verkehrsunfall in Euskirchen ist am Donnerstag ein zehnjähriger Junge lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Fahrrad zusammen mit anderen Kindern auf dem Weg zur Schule. An einer Kreuzung habe der Junge nicht rechtzeitig gestoppt und sei von einem Auto erfasst worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 26 Jahre alte Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.