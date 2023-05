Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Zehnjähriger soll Mitschüler mit Cuttermesser verletzt haben Von dpa | 11.05.2023, 13:56 Uhr

Ein Zehnjähriger soll einen Klassenkameraden in einer Kölner Schule mit einem Bastelmesser verletzt haben. Der Elfjährige erlitt einen etwa 16 Zentimeter langen Schnitt im Gesicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die beiden Fünftklässler sich zuvor gestritten.