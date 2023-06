Zehnjähriger rettet Jungen aus Schwimmbecken Foto: Alex Talash/dpa up-down up-down Ennepe-Ruhr-Kreis Zehnjähriger rettet Jungen aus Schwimmbecken in Wetter Von dpa | 10.06.2023, 13:29 Uhr

Ein Zehnjähriger hat einen schwer verletzten Jungen aus dem Wasser eines Freibadschwimmbeckens in Wetter an der Ruhr gezogen und ihm damit womöglich das Leben gerettet. Das Kind habe sich am Freitagnachmittag beim Spielen verletzt, berichtete das Naturbad am See. „Von einem aufmerksamen, gleichaltrigen Besucher aus dem Nichtschwimmerbecken geholt, wurde er sofort durch die anwesenden Mitarbeiter des Naturfreibades und Einsatzkräften der DLRG erstversorgt.“ Ein Sprecher der Feuerwehr im Ennepe-Ruhr-Kreis sagte am Samstag, der Junge sei nach erstem Kenntnisstand bei einem Kopfsprung am Beckenrand aufgeschlagen.