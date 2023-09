Rhein-Erft-Kreis Zehnjähriger nach Lkw-Unfall in Pulheim gestorben Von dpa | 19.09.2023, 09:53 Uhr | Update vor 38 Min. Fahrrad von Lkw erfasst Foto: Vincent Kempf/dpa up-down up-down

Ein am Montag bei einem Unfall in Pulheim bei Köln schwer verletzter zehnjähriger Junge ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte am Dienstag ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis mit. Zuvor hatte der „Westdeutsche Rundfunk“ darüber berichtet.