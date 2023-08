Kriegsfolgen Zehn Zentner schwere Fliegerbombe in Düsseldorf gefunden Von dpa | 07.08.2023, 21:47 Uhr | Update vor 49 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Düsseltal ist eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wiege zehn Zentner, also 500 Kilogramm, teilte die Stadt Düsseldorf am Montag unter anderem bei Twitter mit. Aktuell tage das Krisenmanagement der Landeshauptstadt, um den nächstmöglichen Entschärfungszeitpunkt zu bestimmen. Demnach soll die Bombe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Weitere Informationen sollten nach der Sitzung folgen.