Bei einem Wohnungsbrand in Mönchengladbach hat die Feuerwehr am Mittwochabend zehn Menschen vor den Flammen gerettet. Zwei Erwachsene und drei Kinder seien aus dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Eicken über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Fünf weitere Menschen wurden mit Hilfe von Brandfluchthauben durch das stark verrauchte Treppenhaus ins Freie gebracht. Niemand sei bei der Aktion ernsthaft verletzt worden, hieß es.