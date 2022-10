Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Zehn Kinder auf Schulhof durch Reizgas verletzt Von dpa | 28.10.2022, 16:13 Uhr

An einer Schule im oberbergischen Morsbach sind am Freitag zehn Kinder durch Reizgas leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei 12 und 14 Jahre alte Schüler auf dem Schulhof mit einem Reizstoffsprühgerät hantiert. Dabei trat Reizgas aus. Zehn Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren klagten daraufhin über Reizungen der Augen, der Atemwege und über Brechreiz. Vier Kinder kamen vorsichtshalber in ein Krankenhaus, die anderen sechs wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt.