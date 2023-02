Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Borken Zehn Kilo Marihuana im Taxi: 29-Jähriger in Haft Von dpa | 10.02.2023, 09:17 Uhr

Ein 29-jähriger Mann ist bei Gronau nahe der niederländischen Grenze mit zehn Kilogramm Marihuana in einem Taxi erwischt worden. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Der Taxifahrer durfte weiterfahren, da er glaubhaft versicherte, von seiner Ladung nichts gewusst zu haben, wie der Zoll Münster am Freitag mitteilte.