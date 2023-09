Hamm-Uentrop Zehn Jahre alte Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt Von dpa | 05.09.2023, 06:33 Uhr | Update vor 34 Min. Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine zehn Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war das Mädchen am Montag in Hamm-Uentrop auf einem Radweg unterwegs, als sie das entgegenkommende Auto einer 79 Jahre alten Fahrerin beim Abbiegen in einem Einmündungsbereich erfasste. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zur genauen Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.