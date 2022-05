ARCHIV - Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild FOTO: Rolf Vennenbernd Justiz Zahnarzt wegen Abrechnungsbetrugs in Wuppertal vor Gericht Von dpa | 05.05.2022, 02:02 Uhr

Wegen Abrechnungsbetrugs in großem Stil muss sich heute (9.00 Uhr) ein Zahnarzt in Wuppertal vor Gericht verantworten. Der 38-Jährige soll bei der Abrechnung von Zahnlabor-Leistungen massiv zu seinen Gunsten geschummelt haben. Die abgerechneten Kosten sollen erheblich über den tatsächlich angefallenen gelegen haben. Bei der Abrechnung von 575 Fällen in Höhe von insgesamt 1,1 Millionen Euro betrug der zu Unrecht abgerechnete Betrag laut Anklage 331.000 Euro.