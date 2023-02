Verdi weitet Warnstreiks aus Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Tarife Zahlreiche weitere Warnstreiks in NRW Von dpa | 28.02.2023, 02:03 Uhr

Mit weiteren Warnstreiks in vielen Städten von NRW will Verdi den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Ein Schwerpunkt ist am Dienstag der Großraum Düsseldorf. In Wuppertal, wo der kommunale Arbeitgeberverband NRW seinen Sitz hat, ist eine große Demo geplant.