Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Feuer Zahlreiche Verletzte bei Brand in Gelsenkirchen Von dpa | 09.04.2023, 15:09 Uhr

Bei einem Band in einem Wohn- und Geschäftshaus in Gelsenkirchen sind am Morgen des Ostersonntags 15 Personen verletzt worden. Die Feuerwehr war alarmiert worden, als Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss schlugen, wie die Feuerwehr der Ruhrgebietsstadt berichtete. An den Fenstern des Gebäudes hätten mehrere Personen auf Rettung gewartet.