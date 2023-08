Statistik Zahl der Unternehmensinsolvenzen in NRW steigt deutlich Von dpa | 08.08.2023, 10:18 Uhr | Update vor 32 Min. Insolvenz Foto: Jonas Walzberg/dpa/Illustration up-down up-down

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hat in Nordrhein-Westfalen zuletzt deutlich zugenommen. Im Juni hätten im bevölkerungsreichsten Bundesland 416 Unternehmen Insolvenzanträge gestellt, berichtete das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag. Das seien 41 Prozent mehr als im Juni 2022 und 11,2 Prozent mehr als im Mai 2023. Eine höhere Zahl an Unternehmensinsolvenzen innerhalb eines Monats war nach Angaben der Statistiker zuletzt im Juli 2020 registriert worden.