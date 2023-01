Rettungsdienst Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Landesamt für Statistik Zahl der Suizide sinkt auf rekordverdächtigen Tiefstand Von dpa | 12.01.2023, 13:18 Uhr

Die Zahl der Suizide ist in Nordrhein-Westfalen auf den niedrigsten Stand seit mindestens 40 Jahren gesunken. Zudem hat NRW die niedrigste Suizidrate aller Bundesländer, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Düsseldorf mit.