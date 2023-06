Balkonkraftwerke Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down Energie Zahl der Solaranlagen in NRW steigt: Neue Balkonmodule Von dpa | 28.06.2023, 16:54 Uhr

In Nordrhein-Westfalen werden immer mehr Anlagen zur Stromgewinnung aus Sonnenlicht installiert. Im bevölkerungsreichsten Bundesland seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nach vorläufigen Zahlen bereits fast 94.000 neue Solaranlagen mit einer installierten Leistung von 874 Megawatt (MW) in Betrieb genommen worden, teilte der Landesverband Erneuerbare Energien NRW am Donnerstag in Düsseldorf unter Berufung auf Daten der Bundesnetzagentur mit.