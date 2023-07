Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Kindergärten Zahl der Kinderbetreuungsplätze steigt trotz Personalmangels Von dpa | 27.07.2023, 14:41 Uhr | Update vor 23 Min.

Die Zahl der kleinen Kinder, die im neuen Kindergartenjahr ab 1. August in Nordrhein-Westfalen eine Betreuungseinrichtung besuchen wird, steigt erneut an. Insgesamt werden dann 760.619 Kinder in Kindertagesstätten oder von einer Tagesmutter betreut, wie das nordrhein-westfälische Familienministerium am Donnerstag mitteilte. Das ist ein Plus von knapp 9000 Betreuungsplätzen, wobei von den neu geschaffenen Plätzen knapp 4000 den Unterdreijährigen und knapp 5000 den Kindern ab drei Jahren zur Verfügung stehen.