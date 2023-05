Briefumschlag mit Geldscheinen Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Bevölkerung Zahl der Einkommensmillionäre steigt leicht Von dpa | 31.05.2023, 08:57 Uhr

In Nordrhein-Westfalen bekommen rund 6000 Menschen pro Jahr eine Million Euro oder mehr. Die Zahl der sogenannten Einkommensmillionäre sei im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 um 1,9 Prozent gestiegen, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Aktuellere Zahlen wurden nicht veröffentlicht.