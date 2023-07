Autodiebstahl Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundeskriminalamt Zahl der Autodiebstähle in NRW steigt an Von dpa | 18.07.2023, 16:13 Uhr | Update vor 34 Min.

Die Zahl der Autodiebstähle in Nordrhein-Westfalen steigt an. Nach Daten des Bundeskriminalamtes (BKA) wurden im Jahr 2022 in NRW 3286 Autos gestohlen, die dauerhaft verschwunden blieben. Das ist im Vergleich zum Jahr 2021 (2719 Autos) ein Anstieg von 20,9 Prozent, wie das BKA am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.