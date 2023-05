Ausbildung Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Studie Zahl der Ausbildungsverträge in NRW stark gesunken Von dpa | 04.05.2023, 07:45 Uhr

Die duale Ausbildung und auch die schulische Berufsausbildung in Nordrhein-Westfalen haben an Zulauf verloren. Eine Studie nimmt 2011 bis 2021 in den Blick und sieht deutliche Rückgänge.