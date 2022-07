ARCHIV - Ein Kind spielt in einer Kita. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Statistisches Landesamt Zahl der Adoptionen in NRW leicht gestiegen Von dpa | 05.07.2022, 08:38 Uhr

Die Zahl der Adoptionen in Nordrhein-Westfalen ist leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden in NRW 881 Kinder und Jugendliche zur Adoption vermittelt (457 Jungen und 424 Mädchen), wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag mitteilte. Das seien 3,2 Prozent mehr Adoptionen gewesen als 2020 und 1,7 Prozent mehr als im Jahr 2017 (866).