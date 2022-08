ARCHIV - Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg up-down up-down Düren XY-Sendung: Mann stellt sich nach Explosion in Geisterbahn Von dpa | 04.08.2022, 13:01 Uhr | Update vor 46 Min.

Wenige Stunden nach einer Öffentlichkeitsfahndung, die am Mittwochabend auch in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ ausgestrahlt worden war, hat sich ein 40 Jahre alter Mann in Köln der Polizei gestellt. Der vorläufig Festgenommene stehe im dringenden Verdacht, am Dienstagnachmittag auf der Annakirmes in Düren (zwischen Köln und Aachen) in einer Geisterbahn eine Kunststoffflasche zur Explosion gebracht zu haben. Dabei sei eine chemische Substanz freigesetzt und Personen seien gefährdet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die chemische Substanz werde nun untersucht, hieß es.