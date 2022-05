Hendrik Wüst steht im Wahllokal nach der Abgabe seines Stimmzettels. Foto: Guido Kirchner/dpa FOTO: Guido Kirchner Spitzen-Politiker Wüst und Kutschaty witzeln über Falten des Stimmzettels Von dpa | 15.05.2022, 14:28 Uhr

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und sein Herausforderer Thomas Kutschaty von der SPD haben anscheinend einen ähnlichen Humor. Beide Politiker witzelten am Sonntag bei ihrer Stimmabgabe in den jeweiligen Heimatbezirken über das korrekte Falten des Stimmzettels. „Der ist aber schwer zu falten, dass keiner was sehen kann“, sagte Kutschaty, als er in Essen mit seinem Stimmzettel aus der Wahlkabine kam. Bei Ministerpräsident Wüst in Rhede sei die Falttechnik ebenfalls Thema gewesen. Wüst habe mit einem Lacher reagiert, berichtete ein dpa-Fotoreporter.