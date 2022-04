Hendrik Wüst spricht. Foto: Dieter Menne/dpa/Archivbild FOTO: Dieter Menne Bildungspolitik Wüst: Haben Lohngleichheit für Lehrer nicht geschafft Von dpa | 29.04.2022, 09:22 Uhr

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat Versäumnisse in der Bildungspolitik eingeräumt. Im „Morgenmagazin“ von WDR 2 sagte er am Freitag auf die Frage nach gleicher Bezahlung für Lehrer unabhängig von der Schulform: „Das war der Plan, haben wir nicht geschafft.“ Oberste Priorität habe die Einstellung von Lehrkräften gehabt. Rund 10 000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer seien eingestellt worden in der zu Ende gehenden Legislaturperiode, betonte der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl in gut zwei Wochen. Gewerkschaften fordern seit Langem mehr Lehrpersonal, zusätzliche Studienkapazitäten und gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.