Energiesicherheit Wüst fordert mehr erneuerbare Energien Von dpa | 01.06.2022, 14:11 Uhr

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) hat als Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine umfassende Strategie zur Energiesicherheit in Deutschland gefordert. „Wir werden bei der Ministerpräsidentenkonferenz beraten, wie die Sicherheit Deutschlands in einem umfassenden Sinn gestärkt werden kann“, sagte Wüst am Mittwoch der Deutschen-Presse-Agentur. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder kommen am Donnerstag in Berlin mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen.