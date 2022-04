Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: Dieter Menne/dpa/Archivbild FOTO: Dieter Menne Energiewirtschaft Wüst: Erdgas für NRW auf Jahre unverzichtbar Von dpa | 24.04.2022, 17:39 Uhr

Erdgas bleibt auf Jahre ein unverzichtbarer Rohstoff für die Industie in Nordrhein-Westfalen. Darauf haben Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften am Sonntag in Düsseldorf in einer gemeinsamen Erklärung hingewiesen. Der Krieg in der Ukraine markiere für die Energieversorgung von NRW eine tiefe Zäsur, sagte Wüst. Die Versorgungslage bei Erdgas bleibe unsicher. „Ein Krisenfall wie etwa ein anhaltender Gasmangel oder ein dauerhafter Lieferstopp bleibt weiterhin möglich.“