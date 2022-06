ARCHIV - Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht. Foto: David Young/dpa/Archivbild FOTO: David Young up-down up-down Parteien Wüst dankt CDU-Basis für Wahlsieg gegen alle Widrigkeiten Von dpa | 25.06.2022, 12:22 Uhr

Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident Hendrik Wüst hat seiner Partei am Samstag bei einem Parteitag in Bonn für den unerwarteten Wahlsieg bei der Landtagswahl im Mai gedankt. Als er vor 245 Tagen als Nachfolger von Armin Laschet zum Chef des größten CDU-Landesverbands gewählt worden sei, habe die Partei noch bis zu 13 Punkte hinter der SPD gelegen, sagte Wüst. Die erste Wiederwahl der CDU in NRW seit 60 Jahren habe bis zum Schluss kaum jemand der Partei zugetraut.