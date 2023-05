Von der Heydt-Museum Foto: Caroline Seidel/dpa up-down up-down Kunst Wuppertaler Von der Heydt-Museum richtet Schaudepot ein Von dpa | 10.05.2023, 16:49 Uhr

Als erstes Kunstmuseum in Nordrhein-Westfalen hat das Von der Heydt-Museum in Wuppertal ein Schaudepot eingerichtet. Diese Depots, international im Trend, sollen das Dilemma der Museen lösen, in den Museumsräumen immer nur einen winzigen Teil der eigenen Sammlung zeigen zu können.