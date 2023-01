Hendrik Wüst Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Infrastruktur Wüst zur Rahmede-Brücke: „Neubau-Entscheidung war falsch“ Von dpa | 24.01.2023, 13:33 Uhr

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat indirekt den Verdacht zurückgewiesen, sich in die Entscheidungen um die marode Rahmede-Autobahnbrücke der A45 eingemischt zu haben. „Die Frage, ob und wann eine Brücke neugebaut wird, ist und bleibt eine fachliche Entscheidung“, sagte er am Dienstag in Düsseldorf.