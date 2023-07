Ministerpräsident Hendrik Wüst Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnungen Wüst zeichnet Helfer der Flutkatastrophe mit Medaille aus Von dpa | 05.07.2023, 01:47 Uhr

Wenige Tage vor dem zweiten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen will Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) heute (18.30 Uhr) 18 Helfer mit der Rettungsmedaille des Landes auszeichnen. Sie haben unter Einsatz ihres eigenen Lebens am 14. und 15. Juli 2021 andere Menschen aus lebensbedrohlichen Notlagen gerettet, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf im Vorfeld der geplanten Auszeichnungen mitteilte.