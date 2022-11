Ministerpräsidentenkonferenz - Statement Weil und Wüst Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsident Wüst wirft Putin Versuch der Destabilisierung Europas vor Von dpa | 04.11.2022, 11:26 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen, Europa mit massenhafter Vertreibung von Menschen aus der Ukraine destabilisieren zu wollen. Mit Drohnen und Raketen bringe Russland täglich Tod und Zerstörung auch in ukrainische Städte weit weg von der Frontlinie, sagte Wüst am Freitag im NRW-Landtag. „Das ist zynische Absicht. Putin will, dass die Menschen sich in der Ukraine nirgendwo mehr sicher fühlen.“ Der russische Staatschef setze Desinformation und Energie als Waffe gegen den Westen ein. „Putins Ziel ist, Europa zu destabilisieren, aus dem Gleichgewicht zu bringen, den Zusammenhalt unserer freien Gesellschaften zu sprengen“, sagte Wüst. „Das werden wir nicht zulassen.“