Hochwasserfolgen Wüst weiht Gedenkstein für Opfer der Flut-Katastrophe ein Von dpa | 05.07.2023, 17:18 Uhr

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) ist in Blankenheimerdorf im Kreis Euskirchen mit rund 40 Angehörigen von Opfern der Flut-Katastrophe zusammengekommen. Auf Initiative der Landesregierung war dort im vergangenen Jahr ein Gedenkort eingerichtet worden mit 49 Erinnerungsbäumen - einer für jeden der 49 Menschen, die allein in NRW bei der Flut im Juli 2021 ihr Leben verloren hatten. Am Mittwoch weihte Wüst nach Angaben der Düsseldorfer Staatskanzlei gemeinsam mit Angehörigen einen Gedenkstein ein.