Auszeichnung Wüst verleiht Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen Von dpa | 21.08.2023, 17:56 Uhr | Update vor 54 Min. Hendrik Wüst Foto: David Young/dpa up-down up-down

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird an diesem Dienstag (15.30 Uhr) 13 Bürger mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen auszeichnen. Sie erhalten die Ehrung in Düsseldorf für ihren herausragenden Einsatz am Gemeinwohl und am Land NRW.