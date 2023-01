Landespressekonferenz - Wüst und Neubaur Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Regierung Wüst und Neubaur loben Zusammenarbeit von CDU und Grünen Von dpa | 24.01.2023, 14:28 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seine Stellvertreterin Mona Neubaur (Grüne) haben die Zusammenarbeit in der schwarz-grünen NRW-Koalition gelobt. „Diese Koalition arbeitet menschlich und inhaltlich gut zusammen“, sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf. „CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen - das passt, das funktioniert.“ Die schwarz-grüne Koalition habe „Potenzial auch für die Zukunft“ und setze auf „Pragmatismus statt Ideologie“. Die erste schwarz-grüne Koalition in NRW ist seit knapp sieben Monaten im Amt.