Parteien Wüst und Merz demonstrieren Einigkeit beim NRW-Sommerfest Von dpa | 21.06.2023, 20:50 Uhr

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst und CDU-Chef Friedrich Merz haben nach Spekulationen über einen sich anbahnenden Machtkampf um die Kanzlerkandidatur Einigkeit demonstriert. Beim Sommerfest der nordrhein-westfälischen Landesvertretung in Berlin begrüßte Hausherr Wüst den CDU-Vorsitzenden und Unionsfraktionschef Merz am Mittwochabend am Eingang. Lächelnd und plaudernd gingen beide durch das Spalier der mehreren hundert Gäste in den Garten der Landesvertretung.