Papst Benedikt XVI. Wüst und drei Landesminister bei Gedenkgottesdiensten Von dpa | 06.01.2023, 11:23 Uhr

Ministerpräsident Hendrik Wüst und drei weitere Kabinettsmitglieder wollen an Gedenkgottesdiensten für Papst Benedikt XVI. an diesem Wochenende teilnehmen. Nach Angaben der Staatskanzlei werden der NRW-Regierungschef und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) am Sonntag beim Gedenkgottesdienst in Münster dabei sein. Europa-Minister Nathanael Liminski und Bauministerin Ina Scharrenbach (beide CDU) würden am Samstag im Kölner Dom am Pontifikalrequiem für Papst Benedikt XVI teilnehmen, wie ein Sprecher der Staatskanzlei am Freitag in Düsseldorf sagte. Zuvor hatte das die „Rheinische Post“ (Online Donnerstag) berichtet.