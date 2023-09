Friedenskonferenz Wüst: Ukraine entscheidet Zeitpunkt für Friedensgespräche Von dpa | 15.09.2023, 16:46 Uhr | Update vor 1 Std. Friedenskonferenz zu 375 Jahre Westfälischer Frieden Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down

Allein die von Russland angegriffene Ukraine entscheidet nach Worten von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, wann der Zeitpunkt für Gespräche über einen Frieden gekommen ist. „Dieser Zeitpunkt, und es tut weh, das hier in Münster zu sagen, er wird auf dem Schlachtfeld entschieden“, sagte der CDU-Politiker am Freitag bei der ersten „Westfälischen Friedenskonferenz“ in Münster. „Deshalb müssen wir alles tun, die Ukraine dabei zu unterstützen, diesen Krieg zu gewinnen und die russische Invasion zurückzuschlagen.“ Die Ukraine wehrt mit westlicher Hilfe seit Februar 2022 eine Invasion Russlands ab.