Rahmede-Talbrücke Wüst: Stand als Verkehrsminister vor Sanierungsstau Von dpa | 13.02.2023, 12:27 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst war nach eigenen Worten mit einem Sanierungsstau konfrontiert, als er 2017 NRW-Verkehrsminister wurde. Er habe als Minister - das Amt hatte er bis Oktober 2021 inne - Mittel und Personalstärke erhöht und mit dem damals noch zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW einen Masterplan erarbeitet. Dieser sei jährlich aktualisiert worden und habe auch die Rahmede-Talbrücke an der A45 bei Lüdenscheid enthalten. Das schilderte der Regierungschef am Montag in einer Sondersitzung des Landtags-Verkehrsausschusses.