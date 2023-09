Ministerpräsident Wüst sieht nachlassende Akzeptanz für Flüchtlingsaufnahme Von dpa | 07.09.2023, 17:34 Uhr | Update vor 1 Std. Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht angesichts der großen Probleme der Kommunen, den hohen Flüchtlingszuzug zu bewältigen, die Akzeptanz für die Aufnahme schwinden. Eine gute Integration sei an vielen Stellen aufgrund der schwierigen Zahlen kaum noch möglich, sagte Wüst am Donnerstag nach Beratungen der Chefs der 16 Bundesländer in Brüssel. Nordrhein-Westfalen habe die Zahl der landeseigenen Plätze für die Unterbringung zwar inzwischen mehr als verdoppelt, aber auch die Landeseinrichtungen stünden am Ende in den Kommunen. „Die stehen nicht irgendwo auf dem Dach des Landtags in Düsseldorf, sondern die stehen in Kommunen und wir merken, dass auch die Akzeptanz hierfür inzwischen deutlich nachlässt.“