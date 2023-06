Hendrik Wüst Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Ministerpräsident Wüst setzt NRW-Regierungsstil gegen Ampel ab Von dpa | 26.06.2023, 18:36 Uhr

Ministerpräsident Hendrik Wüst hat seinen oft als „präsidial“ und „geräuschlos“ beschriebenen Regierungsstil in der ersten schwarz-grünen Koalition Nordrhein-Westfalens verteidigt. „Vielleicht sieht das von außen nicht immer so spannend aus“, sagte der CDU-Politiker am Montag zum bevorstehenden Jahrestag der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags in Düsseldorf. „Aber sorry, ich bin nicht für spannend gewählt, sondern für Machen.“