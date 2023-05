Ukraines Präsident Selenskyj zu Besuch in Rom Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM up-down up-down Krieg Wüst: Selenskyj ist „Kämpfer für Werte des freien Europas“ Von dpa | 14.05.2023, 08:49 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als „starkes Signal in Zeiten des Krieges“ gewürdigt. „Mit Präsident Wolodymyr Selenskyj wird in Aachen ein entschlossener Kämpfer für die Werte des freien Europas gewürdigt“, erklärte der CDU-Politiker.