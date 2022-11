Mahnwache Foto: Justin Brosch/ANC-NEWS/dpa up-down up-down Anschlag Regierung und Landtag: Kein Platz für Antisemitismus in NRW Von dpa | 23.11.2022, 11:49 Uhr

Die Schüsse auf das Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen erschüttern. Landtag und Landesregierung in Nordrhein-Westfalen verurteilten die Tat mit klaren Worten. Zugleich sind die Sorgen groß.