Ministerpräsident Wüst sagt Kommunen weitere Finanzhilfe und Landesplätze zu Von dpa | 15.11.2022, 18:47 Uhr

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den Kommunen in Nordrhein-Westfalen weitere Finanzhilfen und eine größere Entlastung bei der Unterbringung von Geflüchteten zugesagt. Das Land werde mehr als eine Milliarde Euro zusätzlich zahlen, gut zwei Drittel davon noch in diesem Jahr, sagte Wüst am Mittwoch nach einem Treffen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände in Düsseldorf.