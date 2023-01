Hendrik Wüst Foto: Henning Kaiser/dpa/Archiv up-down up-down NRW-Ministerpräsident Wüst ruft zu Mitmenschlichkeit auf Von dpa | 01.01.2023, 13:25 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Bevölkerung zu Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit aufgerufen. „Mitmenschlichkeit – das ist ein Markenzeichen unseres Landes“, sagte Wüst am Sonntag in seiner Neujahrsansprache, deren Text vorab verbreitet wurde. Die Solidarität zeige sich auch in der Hilfe für die Menschen aus der Ukraine, die vor dem russischen Bombenterror flüchteten. Darunter seien viele Frauen und kleine Kinder. „Mitmenschlichkeit, das ist unsere Antwort auf die unmenschliche Brutalität dieses Krieges.“