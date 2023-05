Hendrik Wüst Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Migration Wüst pocht weiter auf verlässliche Flüchtlingsfinanzierung Von dpa | 11.05.2023, 16:24 Uhr

Nach dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) weiter für eine nachhaltigere Finanzierung kämpfen. „Länder und Kommunen haben dasselbe Ziel: Es geht uns um Verlässlichkeit und Planbarkeit bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten“, sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Daran werde in den kommenden Wochen und Monaten weiter gearbeitet.