Brüssel Wüst nach Anschlag: Stehen fest an der Seite Belgiens Von dpa | 17.10.2023, 12:36 Uhr | Update vor 1 Std. Anschlag in Brüssel Foto: Lou Lampaert/Belga/dpa up-down up-down

Nach dem tödlichen Anschlag in Brüssel hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Belgiern Solidarität und Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen zugesagt. In einem am Dienstag auf der Plattform X (früher Twitter) veröffentlichten Schreiben an den belgischen Premierminister Alexander De Croo äußerte er seine Erschütterung über den auf offener Straße verübten Anschlag auf zwei unschuldige Menschen.