Von dpa | 19.10.2022, 13:47 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat angesichts der Herausforderungen durch Corona und die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Menschen auch in Deutschland den Zusammenhalt der Bundesländer beschworen. Die Corona-Pandemie und der russische Angriff auf die Ukraine mit all seinen Folgen hätten gezeigt: „Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ein wichtiger Problemlöser für ganz Deutschland“, sagte Wüst am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Nur durch Austausch, konstruktive Gespräche und gemeinsame Ziele funktioniert der Föderalismus – für all das steht die Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs.“