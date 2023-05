Kundgebung zum Tag der Arbeit - Duisburg Foto: dpa up-down up-down Ministerpräsident Wüst: Land lässt Beschäftigte in der Industrie nicht allein Von dpa | 01.05.2023, 13:47 Uhr

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den Beschäftigten in der Industrie zugesagt, sie beim Wandel hin zu einer klimaneutralen Produktion nicht allein zu lassen. Die Landesregierung werde mit allen Mitteln dafür sorgen, dass NRW Industrieland bleibe, versprach Wüst am Montag bei der zentralen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum Tag der Deutschen Arbeit in Duisburg.