Waffenlieferung Wüst kritisiert Absage an Taurus-Raketen für die Ukraine Von dpa | 05.10.2023, 16:14 Uhr | Update vor 32 Min. NRW-Ministerpräsident Wüst Foto: Oliver Berg/dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hält nichts von einem Verzicht auf deutsche Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. „Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung ihren Worten Taten folgen lässt und die notwendige Unterstützung der Ukraine fortsetzt“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag nach Angaben der Düsseldorfer Staatskanzlei zum Abschluss seines dreitägigen Besuchs in Litauen. „Die Lieferung von Marschflugkörpern erscheint mir als dringend gebotene Maßnahme zur Rettung von Menschenleben und zur Sicherung von Freiheit im Westen.“